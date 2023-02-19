В челябинском лицее, где отравились дети, заменили всех работников пищеблока

В челябинском лицее №142, учащиеся которого получили пищевое отравление, заменены все работники пищеблока. Об этом сообщает администрация города.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в субботу и воскресенье, 18-19 февраля, в данном учебном заведении проводили проверки представители прокуратуры и Роспотребнадзора. Специалисты взяли пробы, которые еще исследуются.

Управление Роспотребнадзора выдало предписание, к настоящему моменту исполненное администрацией лицея в полном объеме. Специализированная организация провела заключительную дезинфекцию классов, пищеблока и мест общего пользования.

Классные руководители в постоянном режиме находятся на связи с родителями лицеистов, подчеркнули в администрации Челябинска.

С понедельника, 20 февраля, лицей №142 продолжит работу с усилением комплекса противоэпидемических мероприятий.

«Организован опрос, медицинский осмотр всех контактных детей и сотрудников образовательного учреждения и дальнейшее медицинское наблюдение. В лицее усилен дезинфекционный режим, в том числе «утренний фильтр», организованы режим проветривания в классах, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями, а также усилен контроль за питьевым режимом и соблюдением учащимися правил личной и общественной гигиены», - рассказали в мэрии, отметив, что массовые мероприятия в лицее проводиться не будут.

Напомним, ситуация с отравлением учащихся данного учебного заведения находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».