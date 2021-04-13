Крупный наркосбытчик из Челябинска проведет за решеткой девять с половиной лет

В Челябинском областном суде сегодня, 13 апреля, оглашен приговор Сергею Русину, который произвел для продажи более четырех килограммов мефедрона.

Житель Челябинска признан виновным в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять с половиной лет в колонии строгого режима.

«Суд установил, что в мае 2020 года Русин купил в интернет-магазине специальное химическое оборудование и реактивы, необходимые для синтеза наркотических средств, после чего произвел мефедрон, планируя продать его. В ходе следственных действий у него в квартире и в садовом доме сотрудники правоохранительных органов изъяли более четырех килограмм вещества, содержащего мефедрон, а также 15 граммов марихуаны, которую Русин также приобрел через интернет для личного потребления», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

В судебном заседании Русин свою вину признал частично.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда.