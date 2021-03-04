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Магнитогорец, вышвырнувший собаку из окна высотки, пойдёт под суд

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который вышвырнул собаку из окна девятого этажа. Гибель животного увидели дети его возлюбленной, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия, неоднократно судимый мужчина в августе 2020 года находился в квартире на девятом этаже в одном из домов Магнитогорска.

Будучи пьяным, он схватил собаку и в присутствии двоих несовершеннолетних детей своей подруги и выбросил её из окна. От полученных травм животное скончалось.

Мужчине вменяют жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего (п. «б» ч.2 ст.245 УК РФ).

Уголовное дело направили в Правобережный райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Это далеко не первый случай жестокого обращения с животными в Челябинской области. Так, в январе 2021 года в Магнитогорске в доме №225 по улице Карла Маркса выкинули собаку с верхнего этажа многоэтажного дома. В 2020 году также в Магнитогорске мужчина после ссоры с супругой выбросил кота с балкона десятого этажа. От полученных травм кот погиб на месте. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным.В Челябинске мужчине, выбросившему собаку с восьмого этажа, назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.