Челябинца, который выкинул с восьмого этажа собаку, приговорили к обязательным работам

Мировым судьей судебного участка № 5 Советского района Челябинска рассмотрено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Челябинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель».

В суде установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый, находясь в гостях в состоянии алкогольного опьянения, выбросил собаку, принадлежащую хозяйке квартиры, с балкона восьмого этажа. От полученных телесных повреждений животное скончалось.

Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, обвиняемый сообщил, что неделю распивал спиртное с хозяевами квартиры, с тремя хозяйскими собаками никто не гулял. Собака нагадила на кухне квартиры, после чего он схватил ее, она его укусила. Он разозлился и сбросил ее с балкона.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.