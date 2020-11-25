Магнитогорские пожарные спасли из горящего дома маленькую девочку

В Магнитогорске (Челябинская область) произошел пожар в частном жилом доме. В нем находилась девочка, которой было всего 2,5 года. Родителей дома не было.
Пожар произошел вечером 25 ноября в частном жилом доме в поселке Красненский.
По прибытию к месту вызова пожарных в одной из комнат частного жилого дома горели вещи и мебель.
«На момент возникновения пожара в доме находился малолетний ребенок – девочка (2 года 6 месяцев), без присмотра взрослых. До прибытия пожарно-спасательных подразделений она была, но успела получить отравление продуктами горения», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.
Малышка доставлена в больницу.
Что послужило причиной возгорания, предстоит установить сотрудникам отделения дознания.