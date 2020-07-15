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Маршруток не было: магнитогорец угнал машину, чтобы добраться до дома

Происшествия
Сегодня, 14:04

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который угнал машину, чтобы доехать до дома. Маршрутные такси уже не ездили, общественный транспорт тоже закончил свою работу, а добираться до квартиры как-то нужно было.

В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» Магнитогорска обратилась 40-летняя жительница города. Она сообщила, что припарковала свой автомобиль возле дома, а утром обнаружила, что его нет.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний магнитогорец, который пояснил, что в ночное время ему необходимо было добраться до дома. Так как  маршрутный транспорт уже не работал, он решил воспользоваться чужим автомобилем. С помощью подручного средства он открыл автомобиль, сумел завести двигатель и уехал», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции рекомендуют владельцам машин заботиться о сохранности своих транспортных средств и личного имущества с целью предупреждения хищений. Не следует оставлять ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне автомобиля даже на непродолжительное время, а также парковать автотранспорт на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках.

 

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