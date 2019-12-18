Материалы в отношении Бориса Дубровского направлены на дополнительную проверку
Происшествия
Вчера, 23:26

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) проведет дополнительную проверку материалов по экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

Об этом сообщил начальник управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России Сергей Петряшов в ответе на запрос Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко».

Ответ размещен на странице лидера челябинского отделения «Яблока» Ярослава Щербакова в Facebook. 

«Материалы в отношении Дубровского о возможном злоупотреблении им должностными полномочиями направлены ГУЭБиПК МВД России для организации дополнительной проверки», - говорится в ответе. Соответствующее решение было принято в октябре 2019 года.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», федеральная антимонопольная служба обвинила Дубровского, «Южуралмост» и министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в картельном сговоре при проведении дорожных аукционов. Истцы считают претензии ФАС необоснованными и обратились в Арбитражный суд Москву с заявлением признать решение ФАС незаконным.

В октябре 2019 года появилась информация о возбуждении в отношении Дубровского уголовного дела по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ»). Заявлялось что ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 миллиардов рублей.

Менее чем через две недели адвокат сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела.

ЦАП обжаловал в Генпрокуратуру прекращение уголовного дела. «Дополнительная проверка означает, что МВД повторно изучит все материалы участия Дубровского в картеле», - написал Щербаков.

Отправить новость
Происшествия
13.12.19 13:06
Гнилье у власти
Вор на воре: как первые лица Челябинска и региона набивали карманы
Происшествия
23.10.19 13:33
Адвокат Юревича считает, что Дубровского нужно судить за создание ОПС
Происшествия
23.10.19 10:48
Открыли, закрыли
Уголовное дело в отношении экс-губернатора Дубровского отменено
Среда обитания
21.10.19 13:17
Улетел, а грязь оставил
Проект Дубровского загрязняет Миасс
Вчера, 13:03
Таксист из Челябинска под видом родителя грабил детские сады
Вчера, 12:10
Жительница Миасса открыла казино в садовом домике
Вчера, 11:47
Врачу-взяточнице из Магнитогорска уголовный штраф заменили на реальное лишение свободы
Вчера, 11:23
Водитель погибла в ДТП, ребенка спасло автокресло
Вчера, 11:04
Расчленитель из Челябинска отправился в колонию
Вчера, 09:59
Возбуждено уголовное дело по факту похищения денег при реконструкции стадиона «Центральный»
17.12.19 17:17
Садовода, стрелявшего в председателя СНТ из обреза, могут отправить в психлечебницу
17.12.19 17:06
Полицейские Челябинска задержали серийных офисных грабителей
17.12.19 16:47
Пьяные дебоширы из Карабаша избили полицейского и остались на свободе
17.12.19 16:02
Прокуратура требует, чтобы убийцу пятерых человек из Нязепетровска отправили в психушку
Среда обитания
Вчера, 17:42
Пока победил застройщик
Защитники чуриловской зелени будут отстаивать деревья лично перед Натальей Котовой
Общество
Вчера, 14:55
Премию «Щит и роза» получат 30 леди в погонах
Новости
Вчера, 19:06
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря
Вчера, 16:35
Общество
Чудом спасенный Ваня Фокин готовится к встрече второго в своей жизни Нового года
Вчера, 16:32
Общество
Магнитогорцы помянут погибших под завалами дома в годовщину трагедии
Вчера, 16:30
Общество
Уроженец Челябинска в испанском Сан-Себастьяне накормил Юрия Дудя обедом
Вчера, 16:10
Происшествия
Пьяный дебошир из Увелки после ссоры с сожительницей избил и покусал полицейских
Материалы рубрики
Вчера, 16:10
Происшествия
Пьяный дебошир из Увелки после ссоры с сожительницей избил и покусал полицейских
Вчера, 15:43
Происшествия
В Челябинске воры начали готовиться к Новому году
Вчера, 14:46
Происшествия
Санаторий «Увильды» охватил огонь
Вчера, 14:35
Происшествия
Суд подтвердил невиновность экс-председателя комитета архитектуры Чебаркуля
Вчера, 13:17
Происшествия
В Троицке на обочине дороги найден труп мужчины с огнестрельным ранением
Теги
Борис Дубровский
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика