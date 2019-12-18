Материалы в отношении Бориса Дубровского направлены на дополнительную проверку

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) проведет дополнительную проверку материалов по экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

Об этом сообщил начальник управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России Сергей Петряшов в ответе на запрос Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко».

Ответ размещен на странице лидера челябинского отделения «Яблока» Ярослава Щербакова в Facebook.

«Материалы в отношении Дубровского о возможном злоупотреблении им должностными полномочиями направлены ГУЭБиПК МВД России для организации дополнительной проверки», - говорится в ответе. Соответствующее решение было принято в октябре 2019 года.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», федеральная антимонопольная служба обвинила Дубровского, «Южуралмост» и министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в картельном сговоре при проведении дорожных аукционов. Истцы считают претензии ФАС необоснованными и обратились в Арбитражный суд Москву с заявлением признать решение ФАС незаконным .

В октябре 2019 года появилась информация о возбуждении в отношении Дубровского уголовного дела по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ»). Заявлялось что ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 миллиардов рублей.

Менее чем через две недели адвокат сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела.

ЦАП обжаловал в Генпрокуратуру прекращение уголовного дела. «Дополнительная проверка означает, что МВД повторно изучит все материалы участия Дубровского в картеле», - написал Щербаков.