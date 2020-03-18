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Истек срок давности

Медики из Златоуста, по вине которых умерла двухлетняя девочка, избегут  наказания

Происшествия
Сегодня, 14:09
Автор: 
Инна Шемаева

В Златоусте (Челябинская область) главный врач, заведующий отделением  и еще один медик "Городской детской больницы № 2" обвиняются в том, что вследствие их халатности и ненадлежащего оказания медицинской помощи из-за неправильного диагноза, а также использования непригодного аппарата искусственной вентиляции легких, скончалась двухлетняя девочка. Но медики избегают наказания.

В Златоусте продолжается суд над медиками, по вине которых умерла двухлетняя девочка. Государственный обвинитель попросил признать виновными главного врача, заведующего отделением  и еще одного медика "Городской детской больницы № 2" по статьям  "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" и "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Главврач обвиняется по более тяжелой статье.

Как выяснило следствие, ребенку из-за высокой температуры была вызвана скорая. Диагноз был поставлен правильный. Но вследствии халатности обвиняемых и ненадлежащего оказания медицинской помощи из-за неправильного диагноза, а также использования непригодного аппарата искусственной вентиляции легких, скончалась двухлетняя девочка.

"Прокурор просил суд назначить наказание главному врачу в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права заниматься медицинской деятельностью в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения на срок 2 года, с отбыванием в колонии-поселении. Остальным медикамназначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев и 2 года соответственно, с лишением права заниматься медицинской деятельностью в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения на срок 3 года и 1 год 6 месяцев соответственно", - рассказала государственный обвинитель прокуратуры Челябинской области Оксана Моржеухина.

В соответствии с законом врач анестезиолог-реаниматолог и врач инфекционист-педиатр «ГДБ №2 г.Златоуст» подлежат освобождению от наказания в связи с истечением срока давности привлечения их к уголовной ответственности.

Прокурор просил также удовлетворить исковые требования потерпевших и взыскать больницы в счет возмещения морального вреда 10 миллионов рублей.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
халатность врачей
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