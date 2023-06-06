Облсуд вернул прокурору дело заместителя главврача челябинской больницы

Областной суд сегодня, шестого июня, вернул прокурору дело заместителя главного врача по административно-хозяйственным вопросам ГКБ №2 Челябинска Виктора Вяткина – для устранения препятствий рассмотрения данного уголовного дела судом (в порядке статьи 237 УПК РФ).

Уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке, отменив приговор Центрального районного суда от 26 сентября прошлого года. Суд первой инстанции назначил Виктору Вяткину наказание в виде 400-тысячного штрафа и в качестве дополнительного наказания лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, сторона защиты, обжалуя приговор, просила его отменить и Виктора Вяткина оправдать либо освободить его от уголовной ответственности ввиду совершения преступления в силу крайней необходимости.

Прокурор в апелляционном представлении просил отменить приговор по причине чрезмерной мягкости наказания.