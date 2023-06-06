06.06.2023
Дети Челябинской области летом смогут отдохнуть и подработать
06.06.2023
Облсуд вернул прокурору дело заместителя главврача челябинской больницы
06.06.2023
Текслер поручил главам детально проработать новый механизм обеспечения жильем детей-сирот
06.06.2023
В Красноармейском районе деревья чахнут в «озере» нечистот
06.06.2023
Минпром Челябинской области будет курировать вице-губернатор Иван Куцевляк
06.06.2023
Челябинскую башню в день рождения Пушкина украсят герои его произведений
Облсуд вернул прокурору дело заместителя главврача челябинской больницы
11.05.2023
Владимир Путин назначил председателей трех судов в Челябинской области
02.05.2023
Суд оставил под стражей двух обвиняемых в убийстве подростка в Челябинске
26.04.2023
Двух мигрантов, обвиняемых в убийстве школьника из Челябинска, оставили под стражей
20.04.2023
Суд подтвердил законность решения депутатов о ликвидации КСП Миасса
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023