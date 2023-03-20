Миасец, чтобы перевести аферистам три миллиона, не только заложил авто, но и съездил в другой город

Житель Миасса (Челябинская область) лишился 3 250 000 рублей, поверив мошенникам. Он набрал кредитов, в том числе под залог автомобиля.

Полицейским мужчина рассказал, что ему позвонил молодой человек с неизвестного номера, который представился работником портала государственных услуг. Парень попросил уточнить код, который поступит в смс-сообщении для оформления заказанной им ранее справки. Мужчина продиктовал код.

«Затем ему позвонила женщина и сказала, что неизвестные получили доступ в его личный кабинет на интернет-ресурсе госуслуг и оформили 12 заявок в различных банках на выдачу кредита. Для того, чтобы аннулировать заявки и поймать преступников, необходимо оформить кредит на максимально возможную сумму и перевести полученные таким образом денежные средства на «безопасную ячейку» банка. Звонившие порекомендовали обратиться в один из крупных банков для оформления кредита, так как у них есть подозрения, что в данном банке есть менеджер, который продает данные клиентов, и занимается мошенническими действиями», - рассказали в региональном полицейском главке.

Поверив, мужчина обратился в банк, где оформил на свое имя кредит на сумму 1 500 000 рублей, но в кассе выдали наличными денежными средствами на сумму 350 000 рублей. Незнакомка по телефону убедила его проехать в соседний город – Златоуст и снять оставшуюся сумму. Послушав мошенницу, мужчина отправился туда, снял денежные средства и перевел всю сумму на продиктованные счета.

Этого мошенникам показалось мало. Мужчине снова позвонили и сообщили, что у них имеется информация, что в другом известном банке тоже есть менеджер, действия которого очень подозрительны. Его вновь склонили к оформлению кредита под залог автомобиля. Мужчина оформил займ. Общая сумма ущерба составила 3 250 000 рублей. После этого мошенники перестали выходить на связь. И только тогда миасец понял, что его обманули и обратился в полицию.

«Житель Миасса отметил, что абоненты были очень убедительны и сообщали о том, что он может помочь в поимке мошеннической банды, которая обманывает людей», - добавили в главке.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших противоправное деяние.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции напоминают, что нельзя идти на поводу незнакомцев, которые звонят по телефону и убеждают установить приложения, сообщить конфиденциальную информацию или выполнить какие-либо действия по переводу денежных средств. Помните, сохранность ваших средств, зависит от принятых вами решений.