Минэкологии разбирается с владельцем забора на берегу Тургояка и санаторием "Жемчужина Урала"

Министерство экологии Челябинской области разбирается с несанкционированным забором на берегу озера Тургояк.

Информацию о появлении ограждения специалисты проверили шестого августа. На момент рейда табличку с надписью о запрете прохода на частную территорию уже сняли, а в заборе открыли калитку.

Как сообщил сегодня, 27-го августа, в своем телеграм-канале заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, однако само ограждение доходит до уреза воды Тургояка, что является нарушением природоохранного законодательства.

"За это нарушение еще в январе 2020 года в отношении арендатора земельного участка министерством экологии было вынесено постановление по статье 8.12.1 КоАП РФ, которое вступило в силу в апреле. Согласно данному постановлению нарушитель должен был обеспечить свободный доступ, убрав забор, а также уплатить штраф в 200 тысяч рублей", - отметил Виталий Безруков.

По его словам, штраф до сих пор не оплачен, нарушения - не устранены, поэтому материалы были переданы судебным приставам.

В настоящее время ведомство готовит иск в суд о наложении обязательств на арендатора участка по освобождению береговой полосы от забора.

Также арендатору вынесла представление об устранении нарушений прокуратура Миасса. Оно должно быть исполнено в сентябре этого года.

"Кроме того, в настоящее время устанавливается законность лестницы, которой, как написано на табличке, пользоваться запрещено", - рассказал Виталий Безруков.

Он добавил, что 14-го августа инспекторы минэкологии провели рейд по береговой полосе озера Тургояк в районе санатория "Жемчужина Урала".

Проверяющие выявили, что вокруг санатория установлен забор с колючей проволокой, а также ограждение, доходящее до уреза воды.

В отношении ООО "Санаторий "Жемчужина Урала" вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования по статье 8.12.1 КоАП РФ.