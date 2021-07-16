На Кичигинской сопке под Миассом удалось ликвидировать все очаги лесного пожара

На Кичигинской сопке, в районе поселка Тыелга Миасса (Челябинская область), сегодня, 16-го июля, удалось ликвидировать все очаги лесного и ландшафтного пожаров.

Борьбу со стихией подразделения пожарной охраны и спасатели миасского отряда областной поисково-спасательной службы вели с 14-го июля.

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Как отмечают в ПСС региона, доставку огнетушащих средств непосредственно к очагам горения не позволяли осуществить сложный рельеф местности и крутые склоны горы. Спасатели подвозили туда воду на квадроцикле и помогали пожарным тушить огонь.

«На сегодняшний день завершена круговая опашка опасного участка, ликвидированы и пролиты все очаги горения», - рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службе Челябинской области.

Напомним, вызов на пожар поступил 14-го июля от очевидцев, заметивших на склоне горы дым - в трех километрах от Тыелги горела сухая трава.

«Ближайшие дожди, которые помогут снизить пожароопасную ситуацию, ожидаются в этом районе лишь к субботе. Поэтому ситуация - на особом контроле», - подчеркнули в ПСС региона.