16.07.2021
В Южноуральске мужчина убил двух местных жителей
16.07.2021
В Челябинске ко дню металлурга состоится выставка одной картины
16.07.2021
ВТБ Мобайл запустил доставку и онлайн-оформление SIM-карт в Челябинской области
16.07.2021
Вулкан и сбои в поставках: в России нашли причины роста цен на бананы
16.07.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 70 тысяч
16.07.2021
В российский школы и детсады будут зачислять по родству
На Кичигинской сопке под Миассом удалось ликвидировать все очаги лесного пожара
15.07.2021
Единовременную матпомощь получили более 700 пострадавших от пожара южноуральцев
15.07.2021
Вторая группа детей, чей отдых в лагере Нагайбакского района прервали пожары, улетела на Черное море
09.07.2021
В Челябинской области завершили эвакуацию жителей с мест, где горят леса
09.07.2021
В Челябинской области вспыхнула полоса отвода железной дороги
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021
Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году
13.07.2021