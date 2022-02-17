На место пожара выехал прокурор: в Карталинском районе сгорел двухэтажный дом

В поселке Запасное (Карталинский район, Челябинская область) сгорел двухэтажный дом. На место выехал прокурор. Погорельцам предложено временное жилье, помощь в восстановлении документов.

Сегодня, 17 февраля, на центральный пункт пожарной связи Карталинского гарнизона поступило сообщение о пожаре в жилом доме коридорного типа, расположенном по улице Центральная поселка Запасное.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались шесть жильцов.

«Данное строение в силу своих конструктивных особенностей (коридорный тип), а также наличия строительных пустотных перекрытий имеет четвертую степень огнестойкости. Тушение пожаров в таких зданиях усложняется скрытым горением: огонь с большой скоростью распространяется по «пустотам», увеличивая площадь пожара. Сам конструктив таких зданий выполнен из сгораемых материалов», - сообщили в МЧС по Челябинская область.

Пожар локализован на площади 120 квадратных метров. Во время тушения обнаружена погибшая женщина. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций.

На место пожара выехал Карталинский городской прокурор Сергей Чеурин для координации действий оперативных служб и муниципальных органов по оказанию помощи пострадавшим, в том числе с временным расселением.

«Прокурором жителям пострадавшего дома предложена помощь в восстановлении документов. Совместно с представителем администрации проведено собрание эвакуированных жильцов, им предложено временное жилье и питание. Ситуация остается на контроле», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Причину возникновения пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории.