17.02.2022
Депутат Госдумы заявил о бесполезности вакцин от ковида для маленьких детей
17.02.2022
Театр Наций даёт уроки «Золотому петушку» Озёрска
17.02.2022
На место пожара выехал прокурор: в Карталинском районе сгорел двухэтажный дом
17.02.2022
Прокуратура разбиралась с забастовкой рабочих в Брединском районе
17.02.2022
Челябинских школьников научат разделять мусор
17.02.2022
Телевизоры в домах южноуральцах могут «засбоить» из-за «проделок» Солнца
На место пожара выехал прокурор: в Карталинском районе сгорел двухэтажный дом
15.02.2022
Полицейские эвакуировали спящих сотрудников кафе придорожного сервиса
03.02.2022
В Магнитогорске сгорела маршрутка
03.02.2022
Житель Магнитогорска спас 12-летнюю девочку, ставшую заложницей пожара
01.02.2022
Челябинские огнеборцы отмечают юбилей службы
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022