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На северо-западе Челябинска Lexus протаранил легковушку

Сегодня, 20 декабря, в Челябинске произошло столкновение автомобилей Lexus и Opel Astra. На месте работали сотрудники скорой помощи.

Авария произошла на северо-западе города в районе пересечения улицы Чайковского и Комсомольского проспекта.



По словам очевидцев, ДТП случилось около 17 часов. Свидетели происшествия сняли последствия аварии на видео. На кадрах видно, что сильный удар пришелся на дверь легкового автомобиля со стороны водителя. У кроссовера Lexus оказалась разбита передняя часть.



На месте работали сотрудники скорой помощи. В то же время в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области агентству «Урал-пресс-информ» озвучили, что дежурную часть сообщений о данном ДТП не поступало.