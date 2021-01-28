На северо-западе Челябинска вода снова вышла «из берегов»

На северо-западе Челябинска – очередная коммунальная авария, в результате которой мини-озеро образовалось на проспекте Победы, в районе дома №132.
Выход воды на проезжую часть случился, как и сутками ранее, в ночное время. Устранениями последствий коммунального ЧП ночью 28-го января занималась подрядная организация, сообщает городской комитет дорожного хозяйства.
Напомним, в ночное время 27-го января подрядчику пришлось устранять последствия выхода воды на улице Братьев Кашириных, в районе дома №120/1.