На трассе Челябинск-Екатеринбург перевернулся пассажирский автобус

В Челябинской области сегодня, 23 июля, в начале восьмого утра на 64-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» (на территории Кунашакского района) перевернулся пассажирский автобус.

По предварительной информации, пострадали пять человек (троим из них причинены телесные повреждения, которые могут быть квалифицированы как тяжкий вред здоровью).

Как сообщили в УГИБДД по Челябинской области, водитель, управляя грузовым автомобилем «ГАЗон Некст», совершил столкновение с попутно движущимся автобусом, после чего автобус перевернулся.

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В автобусе в момент столкновения находились девять пассажиров, которые ехали из Каслей в Челябинск. В период оформления ДТП сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение силами дополнительных экипажей.

«По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения». Водитель грузового автомобиля - житель Пермского края, осуществлял перевозку груза из Тюмени в Челябинск», - добавили в областной Госавтоинспекции.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, прокуратурой региона поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по Кунашакскому району в отношении водителя автомобиля ГАЗ. В настоящее время решается вопрос о задержании автомобилиста.