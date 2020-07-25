На трассе М-5 под Симом столкнулись два грузовика и две легковушки, есть погибший

В Челябинской области сегодня утром, 25-го июля, произошло жуткое ДТП с двумя грузовиками и легковушками, в котором один человек погиб и четверо было ранено.

Авария случилась на 1594-м километре трассы М-5 (поворот на Сим) в 8 часов 20 минут. Шел дождь.

По информации ФКУ Упрдор "Южный Урал", водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с двумя легковушками и грузовым автомобилем.

"Движение на этом участке организовано реверсивное. НДУ (неудовлетворительные дорожные условия) выявлены не были", - сообщили в ФКУ Упрдор "Южный Урал".

Дорожники напоминают автомобилистам о необходимости принимать во внимание изменение схемы организации дорожного двидения, следить за знаками и соблюдать указанный скоростной режим.