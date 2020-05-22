На трассе М-5 столкнулись фура «Магнит» и Инфинити

На федеральной трассе М-5 под Златоустом (Челябинская область) произошло столкновение фуры торговой сети «Магнит» и Инфинити. По предварительной информации, никто не пострадал.

Авария произошла вечером 21 мая. Фото последствий ДТП появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что удар был сильный. Фуру вынесло на обочину. От иномарки осталась лишь груда металлолома.

Как сообщают очевидцы, водители машин не пострадали.

В региональном полицейском главке подробности пообещали рассказать в ближайшее время.