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На трассе М-5 столкнулись фура «Магнит» и Инфинити

Фото: 
ЧП ДТП Златоуст / Вконтакте
Происшествия
Сегодня, 10:37
Автор: 
Инна Шемаева

На федеральной трассе М-5 под Златоустом (Челябинская область) произошло столкновение фуры торговой сети «Магнит» и Инфинити. По предварительной информации, никто не пострадал.

Авария произошла вечером 21 мая. Фото последствий ДТП появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что удар был сильный. Фуру вынесло на обочину. От иномарки осталась лишь груда металлолома.

Как сообщают очевидцы, водители машин не пострадали.

В региональном полицейском главке подробности пообещали рассказать в ближайшее время.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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