На трассе М-5 столкнулись фура «Магнит» и Инфинити
На федеральной трассе М-5 под Златоустом (Челябинская область) произошло столкновение фуры торговой сети «Магнит» и Инфинити. По предварительной информации, никто не пострадал.
Авария произошла вечером 21 мая. Фото последствий ДТП появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что удар был сильный. Фуру вынесло на обочину. От иномарки осталась лишь груда металлолома.
Как сообщают очевидцы, водители машин не пострадали.
В региональном полицейском главке подробности пообещали рассказать в ближайшее время.
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