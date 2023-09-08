На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области сегодня, восьмого сентября, произошло жуткое ДТП, в котором погиб водитель одной из столкнувших машин.

Смертельная авария случилась в 15 часов 20 минут на 1742 километре автодороги Москва - Челябинск.

По предварительной информации, водитель 1990 года рождения за рулем «Кia Rio», ехавший со стороны Челябинск в сторону Уфы, при выполнении обгона (на том участке данный маневр разрешен) не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Haval» под управлением водителя 1969 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Kia Rio» от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир «Kia Rio» и водитель автомобиля «Haval» получили телесные повреждения и были госпитализированы, сообщает региональная Госавтоинспекция.