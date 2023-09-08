08.09.2023
В Челябинске автоледи на «Тойоте» въехала в остановку
08.09.2023
По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку
08.09.2023
В челябинском Саду Победы прошла «Уральская зарница»
08.09.2023
На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице
08.09.2023
Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске
08.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 9 и 10 сентября (18+)
На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице
08.09.2023
В Челябинске, уходя от ночной погони полицейских, насмерть разбился 35-летний водитель «Лады»
04.09.2023
В Миассе в столкновении с грузовиком на трассе М-5 погибла женщина-водитель
09.04.2023
Трамвай насмерть сбил женщину в Челябинске
03.04.2022
Четыре человека погибли в ДТП в Верхнеуральском районе
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023