На улице Худякова в Челябинске столкнулись четыре машины, в больницу увезли восемь человек

В Челябинске вечером шестого октября, около 21-го часа, на улице Худякова столкнулись четыре автомобиля, в результате чего в больницу увезли восемь человек.

По данным областной ГИБДД, водитель 2002 года рождения на «Ниссане Жук» не справился с управлением, выехал на встречную полосу (выезд запрещен), где столкнулся с двигавшимися во встречном направлении автомобилями «Ниссан Кашкай» и «Богдан 2111». После удара «Ниссан Кашкай» столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2109.

В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены восемь человек: водители всех четырех транспортных средств и четыре пассажира. По уточненным данным, травмы получили водители автомобилей «Ниссан Жук» и «Ниссан Кашкай» (за рулем иномарки находилась девушка 1988-го года рождения), остальных граждан после оказания разовой медицинской помощи отпустили домой.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Челябинска устанавливают все обстоятельства ДТП, в связи с чем просят очевидцев происшествия, обладающих какой-либо информацией или видеозаписями данной аварии, обратиться в ГИБДД по телефону: 728-60-21.