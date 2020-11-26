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На Увильдах спасли лебедя, который примерз ко льду

На озере Увильды (Челябинская область) сегодня, 26 ноября, была успешно проведена операция по спасению белого лебедя. Птица примерзла ко льду и не могла сдвинуться с места.

Уже неделю то на одном, то на другом берегу озера Увильды местные жители видели одинокого белого лебедя. Лед уже встал у берега, а он продолжал плавать на открытой водной глади.

«Сегодня днем очевидцы позвонили в Кыштымский отряд поисково-спасательной службы Челябинской области с просьбой помочь птице, которая примерзла и не может сдвинуться с места», - сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы региона Марина Яковлева.

Хвост и лапы лебедя примерзли ко льду. Спасатели, предприняв все меры предосторожности, вооружившись ледорубом, спасательными жилетами, веревками, вызволили птицу из ледяного плена.

Лебедь ослаб, но жив, и передан сотруднику министерства экологии региона.