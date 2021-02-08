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На Южном Урале молодого водителя отправили в колонию за смерть девушки в ДТП

В Челябинской области Троицкий суд вынес приговор 21-летнему водителю машины ВАЗ, который устроил смертельную аварию. В ДТП погибла его пассажирка – 19-летняя девушка, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Авария случилась 10 сентября прошлого года на 60 километре автодороги Троицк-Степное. В машине, которой управлял молодой водитель, находились четыре пассажира.

«Подсудимый, двигаясь по автодороге Троицк – Степное со скоростью около 100 км/ч, выполняя обгон не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, потерял контроль за движением, в результате чего произошел съезд автомобиля в кювет», - рассказала Мамаева.

После вылета в кювет легковушка опрокинулась на крышу. 19-летняя пассажирка легковушки получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась на месте аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции ранее сообщали, что на момент аварии стаж водителя составлял менее одного года. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности за отсутствие страхового полиса.

Суд признал водителя виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Молодому человеку назначили два года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два года.

В пользу родителей погибшей девушки суд взыскал 800 тысяч рублей в качестве морального ущерба.