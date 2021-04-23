На Южном Урале завели дело на «районного надзирателя» секты

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего так называемого «районного надзирателя» запрещенной религиозной организации Свидетели Иеговы. Южноуральца подозревают в вовлечении жителей Челябинска и региона в секту.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков, подозреваемый осуществлял надзор за деятельностью собраний местных религиозных организаций в Челябинской области с сентября 2017 года по март 2019 года. В то время как Верховный Суд РФ от 17 июля 2017 года признал организацию Свидетели Иеговы экстремистской.

«В указанный период времени, подозреваемым была организована проповедническая деятельность с участниками вышеуказанной запрещенной организации, то есть проведение бесед с жителями города Челябинска и Челябинской области, в целях пропаганды деятельности запрещенной организации и вовлечения граждан в религиозное учение», - сказал Шишков.

На собраниях последователи секты пели песни из сборника религиозного учения, изучали и обсуждали религиозную литературу, в которой были высказывания, унижающие человеческое достоинство по принципу отношения к религии и элементы пропаганды исключительности одной религии над другой.

В отношении «районного надзирателя» возбудили дело по факту организации деятельности экстремистской организации (ч.1 ст.282.2 УК РФ).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.