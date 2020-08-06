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Насильника с ВИЧ-инфекцией из Октябрьского района отправили в колонию

Происшествия
Сегодня, 18:45
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Автор: 
Инна Шемаева

Октябрьским районным судом (Челябинская область) вынесен приговор в отношении местного жителя, который изнасиловал женщину, при этом сообщив ей, что болен ВИЧ-инфекцией и она также будет заражена. Ближайшие пять лет он проведет в колонии общего режима.

Преступление было совершено в одном из частных домов в селе Корчедык. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил местную жительницу за руку и против ее воли завел в квартиру, закрыв за собой входную дверь квартиры на щеколду.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре, затем он забрал у нее сотовый телефон и изнасиловал. При этом обвиняемый состоял на учете в кабинете инфекционных заболеваний в местной больнице с диагнозом "вич-инфекция", о чем сообщил женщине.

В суде мужчина отрицал применения какого-либо насилия к потерпевшей. Тем не менее органом предварительного следствия удалось собрать неопровержимые доказательства вины подсудимого.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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