Неутешительная статистика: в Челябинске участились аварии с участием детей

В Челябинске участились случаи ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров. Только в ноябре произошло восемь аварий, в которых дети получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД Челябинска, учитывая тревожную статистику, напоминают водителям, что перевозить детей в возрасте младше семи лет (на заднем сидении) следует с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Если ребенок в возрасте от семи до 11 лет едет на переднем сиденье легкового автомобиля, то только с использованием детских удерживающих устройств.

«При перевозке детей в автомобиле, автомобильное кресло может устанавливаться как спереди, так и сзади. Еще раз напомним, что установка кресла на переднем сидении означает, что необходимо отключение подушек безопасности, так как в случае их активации они могут травмировать ребенка», - добавили в ГИБДД Челябинска.

Во время перевозки ребенка, достигшего 12-ти летнего возраста (рост больше 150 сантиметров), подушка безопасности должна быть активирована.

Также дети до 12 лет не могут быть пассажирами мотоциклов – даже если они наденут необходимую экипировку и шлем.