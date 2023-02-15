Ни интима, ни денег: копейчанин потерял 60 тысяч рублей

Копейчанин за посещение сайта с предоставлением услуг интимного характера заплатил 60 тысяч рублей.

Злоумышленники сообщили, что после его «заказа» приватной услуги, их сайту нанесен серьезный ущерб.

Молодой человек рассказал полицейским, что он нашел в Интернете сайт, на котором размещены услуги откровенного характера. На его звонок по указанному на сайте номеру, ответила девушка. Мужчина, передумав, прекратил разговор.

«Спустя некоторое время на его мобильный номер стали поступать звонки. Незнакомец сообщил, что его «интернет заказ» оформлен и он не может от него отказаться. Также копейчанину сообщили, что своим присутствием на сайте он нанес вред ресурсу, что повлекло серьезный ущерб, а значит, он должен заплатить 60 тысяч рублей. Копейчанин, поверив злоумышленнику, перевел денежные средства. Не дождавшись свой «заказ», заявитель понял, что его обманули и обратился в полицию», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Южноуральцы все чаще становятся жертвами аферистов, заказывая «ночных бабочек». Житель Магнитогорска решил приятно провести вечер и нашел в сети Интернет сайт оказания интимных услуг. Он выбрал понравившуюся девушку и стал ждать. Однако уснул, а на следующее утро с него потребовали 45 тысяч рублей.

Житель Южноуральска лишился 40 тысяч рублей, заказав через Интернет приватную услугу – «девочку по вызову». Она к нему так и не приехала.

Верхнеуралец заказал девушку на дом на «сайте для взрослых» и стал жертвой вымогателей.

Жертвой мошенников также оказался «мальчик по вызову» из Троицка. Молодой человек хотел стать жрецом любви и оказывать интимные услуги девушкам. Но «мальчика по вызову» аферисты ловко «развели» на деньги.