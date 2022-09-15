Южноуралец заплатил 40 тысяч рублей за «девочку по вызову», а она не пришла

Житель Южноуральска (Челябинская область) лишился 40 тысяч рублей, заказав по Интернету приватную услугу – «девочку по вызову». Она к нему так и не приехала.

Сотрудникам полиции житель Южноуральска рассказал, что через Интернет заказал себе приватную услугу, разместив на сайте для взрослых заявку о приглашении девушки. В телефонном разговоре администратор потребовал внести предоплату, также оплатить страховку, которая, с его слов, после вернется к заказчику. Мужчина перевел на указанный счет 40000 рублей, однако обещанной услуги так и не дождался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало, что житель Верхнеуральского района лишился денег, заказав услугу через «сайт для взрослых» в сети Интернет.

Выбрав понравившееся предложение, мужчина отправил СМС-сообщение на указанный номер. За выполнение приватной услуги, связанной с выездом девушки на адрес, у него попросили предоплату в размере 50-ти процентов от стоимости. Заказчик перевел три тысячи рублей на указанный номер банковской карты. А затем еще четыре. Интимной услуги мужчина также не получил.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, сохраняйте бдительность, следуйте элементарным правилам приличия и не совершайте необдуманных поступков. Если вы все же пострадали, то обратитесь с заявлением в органы внутренних дел. И не удаляйте переписку, она поможет оперативникам установить подозреваемых. Помните, что безупречность вашей репутации зависит от совершенных вами действий.