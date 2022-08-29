Южноуралец заказал девушку на дом на «сайте для взрослых» и стал жертвой вымогателей

Житель Верхнеуральского района Челябинской области лишился семи с половиной тысяч рублей, заказав услугу через «сайт для взрослых» в сети Интернет.

Выбрав понравившееся предложение, мужчина отправил СМС-сообщение на указанный номер. За выполнение приватной услуги, связанной с выездом девушки на адрес, у него попросили предоплату в размере 50-ти процентов от стоимости. Заказчик перевел три тысячи рублей на указанный номер банковской карты.

Далее в телефонном общении девушка потребовала перечислить еще четыре с половиной тысячи рублей, объясняя, что это страховка. Когда заказчик отказался, к разговору подключился мужчина, настоятельно требующий внести оплату. Потерпевший сделал перевод указанной суммы. В итоге верхнеуралец оплаченной услуги не получил и потраченных денег не вернул.

Мужчина обратился с заявлением в ОМВД России по Верхнеуральскому району. Теперь в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться полицейским.

Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан не совершать компрометирующих действий в сети Интернет. В частности, не следует отправлять приватные фото или видеоматериалы через мессенджеры или соцсети, вести переписку с незнакомцами на личные темы. Нужно помнить, что что за образом приятного виртуального собеседника могут скрываться вымогатели и мошенники, у которых одна цель: заполучить деньги жертвы.

В их арсенале различные методы: обман, шантаж, вымогательство. Получив в распоряжение личные фото или видео другого человека, злоумышленники угрожают распространить их в социальных сетях, отправив друзьям и родственникам жертвы. И чтобы этого не произошло, потерпевшие готовы заплатить.

«Чтобы не стать жертвой злоумышленников, сохраняйте бдительность, следуйте элементарным правилам приличия и не совершайте необдуманных поступков. Если вы все же пострадали, то обратитесь с заявлением в органы внутренних дел. И не удаляйте переписку, она поможет оперативникам установить подозреваемых. Помните, что безупречность вашей репутации зависит от совершенных вами действий», - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.