29.08.2022
Челябинские рентгенхирурги залатали прохудившийся клапан девочке из Тольятти через прокол
29.08.2022
Южноуралец заказал девушку на дом на «сайте для взрослых» и стал жертвой вымогателей
29.08.2022
Профилактическая акция «Правила моей безопасности на железной дороге» стартует на ЮУЖД
29.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 августа
29.08.2022
Челябинский зоопарк сообщил о смерти гималайской медведицы Алисы
29.08.2022
Детский сад в Ясиноватой взяли под шефство справедливороссы
Южноуралец заказал девушку на дом на «сайте для взрослых» и стал жертвой вымогателей
26.08.2022
Житель Миасса за три дня перевел мошенникам из «банка» свыше 1,6 миллиона рублей
23.08.2022
80-летняя жительница Чебаркуля отдала похоронные деньги, считая, что спасает дочь
17.08.2022
Жительница Миасского оформила на себя два кредита «доверия» для лжеполицейских
09.08.2022
Челябинский суд не выпустил из СИЗО Дмитро Новикова, обвиняемого в мошенничестве
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022