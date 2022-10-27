Уснувший в ожидании «девочки по вызову» магнитогорец стал жертвой вымогателей

Житель Магнитогорска (Челябинская область) решил приятно провести вечер, и нашел в сети Интернет сайт оказания интимных услуг. Он выбрал понравившуюся девушку и стал ждать. Однако уснул, а на следующее утро увидел пропущенные звонки.

«Через некоторое время, магнитогорцу снова поступил звонок и неизвестный пояснил, что несмотря на то, что мужчина не воспользовался услугой, ему необходимо оплатить бронь. Мужчина перевел более 15 000 рублей. Через некоторое время неизвестный снова позвонил, и потребовал 30 000 рублей. Однако магнитогорец отказался и обратился в полицию», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Южноуральцы все чаще становятся жертвами аферистов, заказывая «ночных бабочек».

Так житель Южноуральска лишился 40 тысяч рублей, заказав по Интернету приватную услугу – «девочку по вызову». Она к нему так и не приехала.

Верхнеуралец заказал девушку на дом на «сайте для взрослых» и стал жертвой вымогателей

Жертвой мошенников также оказался «мальчик по вызову» из Троицка. Молодой человек хотел стать жрецом любви и оказывать интимные услуги девушкам. Но «мальчика по вызову» аферисты ловко «развели» на деньги.