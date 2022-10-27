27.10.2022
Уснувший в ожидании «девочки по вызову» магнитогорец стал жертвой вымогателей
27.10.2022
В Магнитогорске силовики задержали афериста из Новосибирска
27.10.2022
В Магнитогорске открыли мемориальную доску в память о погибшем в Аргуне страже порядка
27.10.2022
В Челябинской области отмечает 90-летие предприятие-добытчик огнеупорного сырья для ММК
27.10.2022
В Челябинске отремонтировали около шести километров трамвайных путей
27.10.2022
Искусственный интеллект повысит точность диагностики онкозаболеваний
Уснувший в ожидании «девочки по вызову» магнитогорец стал жертвой вымогателей
Злоумышленники требовали оплатить «бронь»
27.10.2022
В Магнитогорске силовики задержали афериста из Новосибирска
26.10.2022
Педагога из Челябинска «развел» на деньги «полицейский» из Москвы
21.10.2022
Замначальника управления ЖКХ Златоуста останется под стражей
21.10.2022
Вынесен приговор предприимчивому гинекологу из Еткуля
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022