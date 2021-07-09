Новые очаги: ситуация вокруг села Париж Нагайбакского района остается непростой

Ситуация вокруг села Париж Нагайбакского района (Челябинская область) остается непростой. Возгорания в лесном массиве ликвидированы не до конца, появляются новые очаги. Обстановка меняется каждые полчаса.

Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын. По его словам, огонь вокруг села удается удерживать (жителям поселка Джабык Карталинского района повезло меньше – там огонь из леса перекинулся на жилые дома и постройки).

Как рассказал глава Нагайбакского района Иван Сурменев, около оздоровительного лагеря «Роднички», из которого вчера, восьмого июля, было эвакуировано более ста детей и свыше двадцати десятка работников, и села Париж кроме представителей МЧС работают волонтёры и фермеры, которые пытаются сбить пламя, распространяющееся по сухой траве.

Добровольные помощники используют ручные помпы и подручные средства. Например, при помощи техники фермера Федора Маркина было опахано Лебединое.

На месте страшных событий, во власти которых регион находится второй день, работает несколько пожарных машин и водовозки. Около села Париж также ведутся работы по тушению повторных возгораний.

«Спасибо всем, кто помогает нам остановить огненную стихию, - сказал Иван Сурменев. - Это жители села Париж, казаки Чесменского района, администрация Агаповского района, которая предоставила помпы и поливочную машину, фермеры, и все, кто остался неравнодушен к нашей беде».

Общая площадь природных пожаров в трех районах региона (Нагайбакском, Карталинском и Увельском), по данным авиаразведки, составляет четыре тысячи 800 гектаров. К тушению возгораний, начавшихся во второй половине дня восьмого июля, привлечено более 300 человек и 70 единиц техники. В Челябинскую области летит ИЛ-76 МЧС России с ВАП-2.

Ситуацию ухудшает сильный ветер, который вновь раздувает тлеющие остатки пожаров. Кроме того, ветер меняет направление – сотрудники МЧС решают, куда лучше перебросить силы.

Как отметил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области Игорь Чистяков, сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

По его словам, непрерывно проводится мониторинг обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Для защиты населенных пунктов проведено наращивание группировки сил и средств.