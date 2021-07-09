В поселке Джабык сгорело 40 жилых домов, всем пострадавшим окажут матпомощь

Всем пострадавшим в результате пожаров на юге Челябинской области (в поселке Джабык Карталинского района сгорело более 60-ти строений, в том числе сорок жилых домов) будет направлена материальная помощь. Данное решение принято на региональном уровне.

На состоявшемся сегодня, девятого июля, заседании оперативного штаба в поселке Джабык Карталинского района губернатор Алексей Текслер поручил составить списки пострадавших, провести инвентаризацию имущества, а также направить медработников и психологов в пункты временного размещения людей для оказания необходимой помощи.

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Глава региона заявил, что сейчас в первую очередь нужно ликвидировать пожар вблизи населенного пункта (как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», огонь из леса перекинулся на поселок Джабык, чему поспособствовал ураганный ветер) и позаботиться о тех людях, которые остались без жилья.

Списки, по словам Алексея Текслера, необходимы для понимания того, сколько людей нуждается в адресной помощи.

Напомним, ранее губернатор объявил в регионе режим ЧС, который позволит на уровне области подключить к решению проблем пострадавших резервный фонд.

В настоящее время тушение пожаров авиацией продолжается. К работе подключены силы министерства обороны РФ, МЧС РФ.

Ожидается прибытие в область из Москвы борта Ил-76 от МЧС РФ. Кроме того, Алексей Текслер обратился к командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину с просьбой о том, чтобы региону направили вертолет из части под Южноуральском.

После осмотра поселка Джабык глава региона отправился в поселок Запасный.

Как отмечают в правительстве Челябинской области, тушению огня препятствует непрекращающийся сильный ветер, ситуацию осложняет крайне сухая погода. На данный момент угроза для населенных пунктов сохраняется.

Напомним, юг региона (Карталинский, Нагайбакский и Увельский районы) горит со второй половины дня восьмого июля.

Как сообщили в региональном правительстве, 60 человек, эвакуированных из Джабыка, разместили в Снежненской школе.

«Сейчас в пункте временного размещения осталось 30 человек, из них четверо - дети. Есть среди них и те, кто потерял дом. Прибыли усталые, потерянные. Сейчас приободрились немного. Но, конечно, расстроенные. В школе дежурит медик. Всех покормили обедом. Очень старались. А люди из дома несли постельное белье, пледы», – рассказала Елена Емелина, директор школы.

Половину прибывших увезли родственники.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, также пункты временного размещения организованы в поселке Новокаолиновый и в городе Карталы. В общей сложности в ПВР размещены 72 человека, в том числе 12 детей.