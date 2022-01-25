Обещал устроить ребенка в детский сад: миасец «развел» жительницу Томска на деньги

Мошенник из Челябинской области «развел» жительницу Томска на деньги.

Обратившись в томскую полицию, женщина рассказала, что увидела в сети Интернет объявление о том, что за дополнительную плату можно перевести ребенка в другой детский сад, который был ближе к дому.

Женщина написала на указанный мошенником номер, после чего с ней связался мужчина. Он объяснил ей, каким образом сможет помочь. Незнакомец был настолько убедительным, что у жительницы Томска не возникло сомнений, она перевела на указанный счет 16 тысяч рублей. Когда мужчина перестал отвечать на звонки, женщина поняла, что попалась на уловку мошенника, и обратилась в полицию.

Аферистом оказался житель Миасса. Ранее он был неоднократно судим.

На данный момент установлена причастность подозреваемого к совершению четырех мошенничеств в отношении жительниц других регионов.

Подозреваемый заключен под стражу.