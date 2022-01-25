25.01.2022
Обещал устроить ребенка в детский сад: миасец «развел» жительницу Томска на деньги
25.01.2022
Генерал Скоков: Раскрываемость преступлений в Челябинской области выше среднего показателя по стране
25.01.2022
В Челябинской области построили дублер олимпийской трассы по ски-кроссу
25.01.2022
Магнитогорские ревизоры отчитались о работе
25.01.2022
Магнитогорский молочный завод получил грамоту Минседьхоза
25.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 января
Обещал устроить ребенка в детский сад: миасец «развел» жительницу Томска на деньги
01.12.2021
Мошенник из Челябинска «кинул» на большие деньги почти 80 человек
01.12.2021
Вот тебе и биржа! Жители Челябинской области «подарили» мошенникам более шести миллионов рублей
11.11.2021
Никакая профилактика не помогает: жители Челябинска продолжают попадаться на уловки мошенников
09.11.2021
Аферисты заставили челябинца оформить два кредита, купить сотовый и перевести им полтора миллиона рублей
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
25.01.2022
Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха
24.01.2022
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
24.01.2022
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022