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Областной суд изменил наказание бывшему ректору УралГУФКа

Челябинский областной суд, сегодня, 25-го марта, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего ректора УралГУФКа Евгения Орехова, признанного виновным в получении взяток в крупном размере, изменил приговор Центрального районного суда Челябинска от 21-го сентября прошлого года.

Облсуд исключил дополнительное наказание Орехову в виде запрета занимать определенные должности. В остальной части приговор по существу оставлен без изменения.

Приговор в областной суд обжаловали адвокаты осужденного и сам Орехов, не признавший свою вину и настаивавший на оправдании.

Напомним, установлено, что обвиняемый Евгений Орехов, являясь ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный университет физической культуры» в 2015-2016-м годах при посредничестве своей дочери Анастасии и еще двух человеке (они осуждены ранее) получил взятки от 12 представителей коммерческих организаций на сумму свыше 4,1 миллиона рублей за оказание содействия при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов и договоров с вузом.

Кроме того, обвиняемый Евгений Орехов в 2015-м году без согласования с министерством спорта РФ и территориальным управлением Росимущества незаконно, под видом заключения договоров по оказанию услуг сдавал предпринимателям в аренду помещения столовых и легкоатлетического манежа, причинив ущерб УралГУФКу на сумму свыше пяти миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Челябинского областного суда, приговором районного суда Орехов был признан виновным в получении взяток в крупном размере, а также в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Его дочь получила четыре года исправительной колонии общего режима.

Преступление выявлено совместно сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области.