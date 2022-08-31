31.08.2022
Плата за «любовь»: пьяный кыштымец хотел проститутку, а получил угрозы и лишился денег
31.08.2022
Темп роста заболевших ковидом южноуральцев за сутки увеличился в пять раз
31.08.2022
В бизнес-центре Магнитогорска неизвестный «сбросил» в унитаз ртуть, на место выезжали спасатели
31.08.2022
Исторический музей приглашает южноуральцев к знакомству с «Архитекторами эпохи»
31.08.2022
В сквере «Молодежный» Челябинска обустроят спортплощадку и игровую зону с мягким песком
31.08.2022
В Челябинске после ремонта открыли переезд на перекрестке Первой Пятилетки и Артиллерийской
Плата за «любовь»: пьяный кыштымец хотел проститутку, а получил угрозы и лишился денег
29.04.2022
Полицейские Миасса накрыли салон по оказанию интим-услуг
08.04.2022
Магнитогорцы торговали малолетними проститутками
31.08.2021
Житель Златоуста стал жертвой проститутки
24.05.2021
Осужден организатор борделя на Кировке
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022