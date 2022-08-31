Плата за «любовь»: пьяный кыштымец хотел проститутку, а получил угрозы и лишился денег

Житель Кыштыма (Челябинская область), будучи нетрезвым, захотел провести время с жрицей любви и, найдя в Интернете подходившие ему предложения, начал названивать на указанные номера: заинтересовавшие его предложения парень нашел в браузере через поисковую систему .

Попытки молодого человека 1991-го года рождения дозвониться до проституток успехом не увенчались. И он, разморенный спиртным, уснул, так и не встретившись с «ночной бабочкой». На следующий день ему стали звонить с неизвестных номеров и требовать оплаты «зарезервированного товара», а именно – жриц любви.

Испугавшись, кыштымец перевел со своего личного счета на указанный неизвестным электронный кошелек десять с половиной тысяч рублей. Однако звонки с угрозами продолжились, и напуганный парень перечислил вымогателям еще около двадцати тысяч рублей, после чего обратился в полицию за помощью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники органов внутренних дел предупреждают, что случаи совершения вымогательств под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевших, участились. Как правило, преступники в первом требовании ограничиваются незначительной суммой денег, требуемой для «выкупа» компромата. Но как только потерпевший соглашается заплатить деньги, аппетиты вымогателей начинают расти, и требования переводов денежных средств возрастают.

Чтобы не стать жертвой вымогателей, следует самостоятельно позаботиться о своей информационной безопасности, подчеркивают в полиции.

Напомним, предшественник кыштымца, житель Верхнеуральского района Челябинской области, на днях лишился семи с половиной тысяч рублей, заказав услугу через «сайт для взрослых» в сети Интернет. Гостью легкого поведения он так и не дождался, а вот угроз – да.