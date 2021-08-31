Житель Златоуста стал жертвой проститутки

Молодому парню из Златоуста (Челябинская область) позвонили аферисты, которые предложили ему услуги девочки по «вызову». Он с радостью согласился и стал жертвой мошенников. Интима он не получил, но зато лишился денег.

Эта история из разряда - мошенники с вами на связи 24 часа в сутки. 19-летнему жителю Златоуста не спалось. В три часа ночи он взял в руки сотовый телефон и увидел всплывающее окно, в котором ему предлагали услуги проститутки. Но за услугу попросили предоплату, точнее залог. Молодой человек ночью нашел только часть денег для залога, а вот девушка для интима не приехала.

«На следующий день под давлением неизвестных лиц по телефону вторую часть. В общей сумме он перечислил мошенникам 14 500 рублей, не дождавшись никаких услуг, обратился в полицию с заявлением», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Полицейские в очередной раз обращаются к южноуральцам. Не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам счета, не понимая кому и за что вы платите.