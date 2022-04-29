Полицейские Миасса накрыли салон по оказанию интим-услуг

В Миассе (Челябинская область) полицейские пресекли нелегальную деятельность спа-салона. В заведении предоставлялись интимные услуги.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области при содействии коллег из отряда специального назначения «Гром» пресекли в Миассе незаконную деятельность спа-салона, в котором оказывались услуги интимного характера. Полицейскими задержаны десять человек, среди которых 43-летний организатор нелегального бизнеса из Челябинска и трое администраторов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией».

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали в составе группы, вовлекая людей в противоправную деятельность посредством возможности сети Интернет. В числе «работниц» заведения оказались жительницы Миасса, Златоуста, Челябинска и других городов.

В настоящее время организатору и одному администратору избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.