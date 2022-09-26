Еще один любитель «девочек по вызову» стал жертвой мошенников

Житель Чебаркуля (Челябинская область) лишился почти 45 тысяч рублей, решив воспользоваться услугами сайта приватных знакомств. Поняв, что остался и без денег, и без желаемого, мужчина обратился с заявлением в полицию.

Чебаркулец признался полицейским, что после распития спиртных напитков решил приятно провести время в женском обществе. Для этого он воспользовался сайтом, предлагавшим приватные услуги, и позвонил по указанному номеру телефона.

«Ответившая на звонок девушка, представившаяся администратором увеселительного заведения, пригласила мужчину подъехать к ним в «офис», предварительно запросив предоплату в размере 2500 рублей. Пока мужчина добирался до указанного места, ему еще несколько раз звонили и требоавли оплатить авансом предстоящие услуги, а также страховку, которая, со слов звонивших, ему потом вернется. Перечислив в общей сложности 44 тысячи рублей на указанные реквизиты банковских карт и номера телефонов, мужчина засомневался. Он отказался от услуги и начал требовать возврата денег. Однако в трубке телефона услышал лишь грубости», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, ранее житель Южноуральска лишился 40 тысяч рублей, заказав по Интернету приватную услугу – «девочку по вызову». Она к нему так и не приехала.

Житель Верхнеуральского района лишился денег, заказав услугу через «сайт для взрослых» в сети Интернет.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, сохраняйте бдительность, следуйте элементарным правилам приличия и не совершайте необдуманных поступков. Если вы все же пострадали, то обратитесь с заявлением в органы внутренних дел. И не удаляйте переписку, она поможет оперативникам установить подозреваемых. Помните, что безупречность вашей репутации зависит от совершенных вами действий.