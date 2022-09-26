26.09.2022
В Троицке дети выпали из окна
26.09.2022
В Челябинской области растет смертность от ковида
26.09.2022
Базовая станция связи «Ростелекома» названа в честь 30-летия Интернета на Южном Урале
26.09.2022
Омбудсмен просит южноуральцев сообщать ей обо всех нарушениях в ходе частичной мобилизации
26.09.2022
Озёрский «Золотой петушок» подвёл итоги «Музыкального бурдона»
26.09.2022
Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону рассказал детям об истории становления Вооруженных сил РФ
Еще один любитель «девочек по вызову» стал жертвой мошенников
31.08.2022
Плата за «любовь»: пьяный кыштымец хотел проститутку, а получил угрозы и лишился денег
29.04.2022
Полицейские Миасса накрыли салон по оказанию интим-услуг
08.04.2022
Магнитогорцы торговали малолетними проститутками
31.08.2021
Житель Златоуста стал жертвой проститутки
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
23.09.2022
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022