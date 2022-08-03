Организатор наркобизнеса из Челябинска отправлен в колонию

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в организации лаборатории по производству наркотиков в промышленных масштабах. Ближайшие 16 лет он проведет в колонии строгого режима.

Судом установлено, что подсудимый по месту своего проживания в Челябинске в помещении организовал лабораторию по производству наркотических средств.

В региональном полицейском главке добавили, что злоумышленников было двое. Уголовное дело в отношении второго выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и ранее направлено в суд.

«В одной комнат жилого дома находилась лаборатория, оснащенная необходимым производственным оборудованием и промышленной системой вентиляции. Дверь в помещение была замаскирована стеллажом, электромагнитный замок открывался с пульта дистанционного управления. По оценкам экспертов, в месяц лаборатория могла производить более 100 килограммов запрещенного вещества», - сказали в главке.

«В 2021 году подсудимый незаконно произвел более 18 килограммов мефедрона, который незаконно сбыл через места скрытого хранения гражданам, которые в дальнейшем продавали наркотики с использованием сети «Интернет». Кроме того, в ходе обыска по месту проживания и из мест скрытого хранения сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъяты сильнодействующее вещество, наркотическое средство каннабис, прекурсоры и мефедрон», - сообщили в прокуратуре региона.

Преступную деятельность родственников пресекли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и коллеги из регионального управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.