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Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля отказали в смягчении наказания

Сегодня, 15 декабря, Челябинский областной суд оставил в силе решение Озерского суда об отказе бывшему вице-мэру Чебаркуля Алексею Сафонофу, осужденному за взятки, в смягчении приговора. Экс-чиновник просил заменить неотбытую часть наказания в колонии строгого режима на принудительные работы, сообщили в пресс-службе облсуда.

Ранее, 9 октября, Озерский суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Сафонова о смягчении наказания подзащитному.

«Отказывая в удовлетворении ходатайства, суд первой инстанции указал, что наличие у осужденного поощрений и отсутствие взысканий во время отбывания наказания в исправительном учреждении свидетельствует лишь о добросовестном выполнении им обязанностей, но не является основанием считать, что осужденный полностью доказал свое исправление», - пояснили в пресс-службе суда.

Кроме того, для смягчения наказания нужно полностью или частично возместить причиненный вред. Сафонов же погасил незначительную часть штрафа. На 9 октября бывшим вице-мэром отбыто 5 лет 3 месяца 27 дней. Неотбытая часть наказания составляет 3 года 8 месяцев 3 дня.

Бывший чиновник приговорен в девяти годам колонии строгого режима со штрафом в 11,1 миллионов рублей за получение взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Напомним, Алексей Сафонов был задержан 17 февраля 2015 года при попытке подкупа уполномоченного по правам человека в области ЖКХ по региону Анатолия Вершинина. Бывший вице-мэр сам обратился к Вершинину с просьбой за вознаграждение поддержать ООО «Миасская управляющая компания», учредителем которой является жена Сафонова, в борьбе с мэрией Миасса. Вершинин сообщил в правоохранительные органы, и после передачи денег Сафонов был задержан.

Сафонов осужден 31 мая 2017 года. Он отбывает срок в ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Челябинской области.