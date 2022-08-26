26.08.2022
Пара из Омска приехала в Челябинск делать «закладки»
26.08.2022
В Узбекистане успешно реализуется российско-узбекский гуманитарный проект «Класс!»
26.08.2022
Княжеский дом в Катав-Ивановске официально обрел охранную зону
26.08.2022
Полицейские Челябинска задержали серийного мошенника
26.08.2022
В Челябинске почти каждая десятая исследованная проба вода не соответствовала нормативам
26.08.2022
Дождались: в Металлургическом районе капитально ремонтируют изношенные тепловые сети
Пара из Омска приехала в Челябинск делать «закладки»
03.06.2022
Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша
19.03.2020
Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» приносит челябинским полицейским свои плоды
08.08.2019
В Челябинске с поличным задержан «закладчик» с крупной партией «синтетики»
06.02.2017
Двое жителей Снежинска выращивали в гараже коноплю
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022