Пара из Омска приехала в Челябинск делать «закладки»

Сотрудники госавтоинспекции Челябинска задержали наркокурьеров из Омска. Они собирались делать «закладки» мефедрона в лесном массиве областного центра.

Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску при надзоре за дорожным движением и охраной общественного порядка на территории Металлургического района в вечернее время на улице Даурской для проверки документов остановили женщину. При проверке было установлено, что она является жительницей Омска. Что она делает около лесного массива в Челябинске, дама объяснить не смогла.

«При осмотре близлежащего участка местности сотрудники ГИБДД заметили подозрительного мужчину, который находился неподалеку в лесном массиве. При проверке документов было установлено, что он так же является жителем города Омска. Оба задержанных заметно нервничали и были не рады общению с полицейскими. В ходе личного досмотра, проведенного сотрудниками полиции, у гражданки было обнаружено 80 пакетиков с порошкообразным веществом. Проведенная в последствии экспертиза показала, что данное вещество является наркотиком – мефедроном», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.