Педофилу-убийце из Сатки вынесен приговор

Сегодня, 12 ноября 2020 года Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего Григория Ильина из Сатки, который пытался изнасиловать 14-летнюю девочку. После того, как она оказала сопротивление и попыталась сбежать, он убил ее.

Григорий Ильин, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, страдающий расстройством сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, обвинялся в том, что 24 июля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на участке местности в районе перехода через реку Малая Сатка напал с целью совершения изнасилования на 14-летнюю девочку.

Он не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам, потому что девочка оказала активное сопротивление, звала на помощь и пыталась убежать. Желая скрыть преступный замысел, он нанес девочке множество ударов ножом, в результате чего она погибла.

Ранее Григория Ильина осудили только за убийство 14-летней школьницы и оправдали в покушении на изнасилование.

В апреле 2019 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ рассмотрела апелляционное представление прокурора и жалобу потерпевшей по уголовному делу, отменила приговор, вернув уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, приговором суда Ильину назначено наказа в виде 21 года лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет наказания в виде лишения свободы в тюрьме, а остальной части наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима.