21.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября (18+)
21.09.2023
В Бакале ненадлежащая работа системы водоотведения привела к возбуждению уголовного дела о мошенничестве
21.09.2023
По факту падения челябинской школьницы в колодец возбуждено уголовное дело
21.09.2023
В Челябинске расселили девятый аварийный дом – на Кронштадтской
21.09.2023
Почти 60 тысяч южноуральцев могут получить налоговые уведомления на Госуслугах
21.09.2023
В Челябинске появится новая дубовая аллея и плодовый сад
По факту падения челябинской школьницы в колодец возбуждено уголовное дело
21.09.2023
В Челябинске прокуратура проводит проверку по факту падения школьницы в колодец
08.09.2023
В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок
16.08.2023
В Магнитогорске колодец рядом со спортшколой уже не первый раз «теряет» крышку
21.11.2022
Челябинских детей у поликлиники на Свободы подстерегает опасная ловушка
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023