По факту падения челябинской школьницы в колодец возбуждено уголовное дело

По факту падения челябинской школьницы в колодец рядом с жилым домом по улице Культуры в Тракторозаводском районе возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

В ходе расследования следственные органы СУ СКР Челябинской области установят установлены все обстоятельства несчастного случая, дадут правовую оценку действиям или бездействию работников администрации района, а также управляющей компании, примут процессуальное решение.

Напомним, в колодец – из-за ненадлежащего состояния люка – юная горожанка упала 20 сентября, получив травмы. Ей потребовалась медицинская помощь.

В прокуратуре региона сообщили, что колодец находится в ведении МУП «ПОВВ» и что руководителю муниципального предприятия внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства