По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело

По факту падения мальчика в Миассе (Челябинская область) с почти шестиметровой высоты следственные органы СК возбудили уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ.

Виновному или виновным предстоит ответить перед законом за «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Напомним, десятилетний ребенок сорвался с недостроенного здания на старой заброшенной стройке, где исследовал территорию вместе с другими ребятами. В результате падения мальчик сломал ногу.

Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель регионального следственного управления СКР Петр Решетников.

Напомним, проверку по факту случившегося проводит прокуратура Челябинской области.