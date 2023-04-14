В Миассе подросток сорвался со здания на заброшенной стройке

В Миассе (Челябинская область) в ходе «исследовательской операции» на старой заброшенной стройке один из группы ребят сорвался с высоты почти в шесть метров. Десятилетний мальчик получил серьезную травму левого бедра.

О происшествии товарищи мальчика рассказали оказавшимся поблизости сотрудникам полиции. К месту ЧП подъехали спасатели Миасского отряда областной ПСС и бригада скорой медицинской помощи.

«Спасатели оказали первую помощь пострадавшему, а затем при помощи спинального щита и альпинистского снаряжения, постоянно контролируя состояние раненного, подняли ребенка наверх из строительных конструкций и передали сотрудникам СМП», - рассказали в поисково-спасательной службе региона.

Жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.