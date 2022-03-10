10.03.2022
В США ответили на обвинения в разработке химоружия на Украине
10.03.2022
По факту смертельного ДТП на остановке «Поселок Бабушкино» возбудили уголовное дело
10.03.2022
Для компаний, занимающихся созданием туристической инфраструктуры, обнулят НДС
10.03.2022
В Челябинской области пройдет Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду
10.03.2022
Гражданам Украины разрешили применять оружие против российских военных
10.03.2022
УФСБ задержало в Сосновском районе группу наркоторговцев с девятью килограммами «синтетики»
По факту смертельного ДТП на остановке «Поселок Бабушкино» возбудили уголовное дело
09.03.2022
В Челябинске бесправник погиб в ДТП с Камазом
22.02.2022
Около входа в челябинский Сад Победы перевернулась иномарка
17.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
15.02.2022
В Челябинске четыре человека травмировались в аварии с маршруткой
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022
Российские храмы проводят сбор средств для беженцев и пострадавших мирных жителей Украины
07.03.2022