По факту смертельного ДТП на остановке «Поселок Бабушкино» возбудили уголовное дело

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло девятого марта на остановке «Поселок Бабушкино».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова, уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, в Челябинске попавший в ДТП автомобиль вынесло на остановку. Погибла 53-летняя женщина, еще одна пострадавшая госпитализирована.

Ранее на это же остановке 19-летний водитель не справился с управлением, сбил насмерть женщину и влетел в киоск. Еще двух человек скорая увезла в больницу.