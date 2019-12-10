Почти 2,5 тысячи незаконно распространяемых SIM-карт изъято в УрФО с начала года
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 11:29

Почти 2,5 тысячи SIM-карт операторов мобильной связи, незаконно реализуемых в Уральском федеральном округе, было изъято за 11 месяцев 2019 года в ходе совместных рейдов Роскомнадзора с сотрудниками МВД России.

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, из общего числа изъятых SIM-карт 1009 принадлежали ПАО «ВымпелКом», 604 – ПАО «МегаФон», 288 – ПАО «МТС», 253 – ООО «Т2 Мобайл» и 327 – другим операторам связи.

В большинстве выявленных случаев SIM-карта продавалась без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом.

Также по итогам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете выявлено 158 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.

Роскомнадзор напоминает, если гражданин приобрел SIM-карту без заключения договора, то он не сможет предъявить претензии к оператору связи при отсутствии услуг связи, потребовать компенсацию за оказание услуг связи ненадлежащего качества, воспользоваться судебной защитой прав абонента, получить у оператора связи информацию, связанную с оказанием услуг телефонной связи. Также возрастает вероятность потерять денежные средства (в том числе и с банковского счета) при совершении с абонентским номером мошеннических действий.

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