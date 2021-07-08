Под Челябинском в карьере нашли тело неизвестного мужчины

В Еманжелинском районе Челябинской области прохожие заметили в карьере с водой очертания человека. На место вызвали спасателей, которые достали тело.

Прохожие случайно увидели очертания тела человека в одном из местных карьеров в поселке Ключи седьмого июля. Южноуральцы вызвали полицию. Но на месте потребовалась помощь спасателей.

“Дежурная смена Мобильного отряда провела осмотр сильно заросшего камышом и заболоченного берега. На глубине менее одного метра - в 20 метрах от суши - спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины, которое было транспортировано на берег и передано сотрудникам полиции”, - сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.