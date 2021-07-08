08.07.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 68 тысяч
08.07.2021
В Челябинске задержаны строители школы
08.07.2021
В маленькие деревни и села Челябинской области придет высокоскоростной Интернет
08.07.2021
Метротрамом в Челябинске займется прославившееся ХП «Конгресс-холл»
08.07.2021
В Челябинск экс-росгвардеец, зарезавший жену, покончил с собой
08.07.2021
Под Челябинском в карьере нашли тело неизвестного мужчины
Под Челябинском в карьере нашли тело неизвестного мужчины
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021