Подделка справок о медотводе сотрудницами «ЧелябГЭТа» обернулась уголовным делом

В отделе полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по факту подделки документов сотрудниками «ЧелябГЭТ». Решение было принято по результатам прокурорской проверки.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», руководство ООО «ЧелябГЭТ» заподозрило водителей электротранспорта в предоставлении липовых справок о медицинском отводе от вакцинации от ковида.

Речь идет о двух сотрудницах предприятия.

Как сообщил источник в силовых структурах региона, полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 327 УК РФ - «Подделка документов».