Поехали к девушке: полицейские Чебаркуля сняли с поезда подростков-зацеперов

В дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Чебаркуль (Челябинская область) замечены двое подростков, которые, удерживаясь на выступе последнего вагона поезда, едут в сторону станции Кисегач.

Прибывшие на станцию транспортные полицейские установили, что на подъезде к остановке «зайцы» спрыгнули с подножки электрички направления Челябинск - Миасс и скрылись в лесу.

Сотрудники транспортной полиции провели розыскные мероприятия, в ходе которых установили личности несовершеннолетних нарушителей. Ими оказались двое жителей города Чебаркуля. Это студент первого курса одного из городских колледжей и ученик девятого класса средней школы.

Со слов самих нарушителей, в тот день они решили поехать в Миасс к подруге студента. Денег на билеты у них не было, и подростки, зацепившись за технические выступы последнего вагона электрички, проехали несколько остановок, не осознавая, что таким способом проезда подвергают свои жизнь и здоровье опасности.

«По прибытии состава на станцию Кисегач их заметили железнодорожники, поэтому нарушители спрыгнули с вагона и убежали», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с нарушителями и их родителями беседу о правилах безопасности на объектах транспорта, объяснив, что подобные развлечения на железной дороге могут привести к тяжелым последствиям.

За проезд в неприспособленном для этого месте 16-летний студент привлечен к административной ответственности, родители 15-летнего школьника также будут отвечать перед законом.