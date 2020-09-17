ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Поехали к девушке: полицейские Чебаркуля сняли с поезда подростков-зацеперов

Происшествия
Сегодня, 15:13
Размер текста

В дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Чебаркуль (Челябинская область) замечены двое подростков, которые, удерживаясь на выступе последнего вагона поезда, едут в сторону станции Кисегач.

Прибывшие на станцию транспортные полицейские установили, что на подъезде к остановке «зайцы» спрыгнули с подножки электрички направления Челябинск - Миасс и скрылись в лесу.

Сотрудники транспортной полиции провели розыскные мероприятия, в ходе которых установили личности несовершеннолетних нарушителей. Ими оказались двое жителей города Чебаркуля. Это студент первого курса одного из городских колледжей и ученик девятого класса средней школы.

Со слов самих нарушителей, в тот день они решили поехать в Миасс к подруге студента. Денег на билеты у них не было, и подростки, зацепившись за технические выступы последнего вагона электрички, проехали несколько остановок, не осознавая, что таким способом проезда подвергают свои жизнь и здоровье опасности.

«По прибытии состава на станцию Кисегач их заметили железнодорожники, поэтому нарушители спрыгнули с вагона и убежали», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с нарушителями и их родителями беседу о правилах безопасности на объектах транспорта, объяснив, что подобные развлечения на железной дороге могут привести к тяжелым последствиям.

За проезд в неприспособленном для этого месте 16-летний студент привлечен к административной ответственности, родители 15-летнего школьника также будут отвечать перед законом.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 10:39
В Челябинске насмерть сбили пешехода, гулявшего по проезжей части
Вчера, 17:24
Любитель громкой музыки из Челябинска теперь будет мести тротуары и убирать мусор
Вчера, 17:19
Прокуратура заинтересовалась смертью в СИЗО Челябинска националиста Марцинкевича
Вчера, 16:08
В СИЗО Челябинска покончил с собой известный националист Максим «Тесак»
Вчера, 12:32
Челябинца, который выкинул с восьмого этажа собаку, приговорили к обязательным работам
Вчера, 12:16
Южноуральцы продолжают попадаться на удочку мошенников
Вчера, 11:41
В Троицке сотрудники вуза сдали полиции студента-наркомана
Вчера, 11:24
Полицейские Миасса изъяли крупную партию нелегальной табачной продукции
Вчера, 11:16
В Челябинске ищут хулиганов, обкидавших камнями трамвай с пассажирами
Вчера, 10:54
В Челябинске в квартире произошел взрыв газа
Политика
Сегодня, 11:11
Выборы депутатов Заксобрания Челябинской области седьмого созыва признаны легитимными. Списки избранных
Культура
Сегодня, 14:24
О Юрии Шевчуке, воплощении мечты и переселении душ
Челябинск принимает третий международный кинофестиваль «Предчувствие»
Новости
Сегодня, 15:14
Культура
Исторический музей: на выставке «Русская книга» можно увидеть бестселлер XVII века и книгу-медальон
Сегодня, 15:05
Происшествия
В Челябинске задержан молодой человек с крупной партией наркотиков
Сегодня, 14:59
Общество
Директор челябинской школы запрещает ходить на занятия девочке с розовыми волосами
Сегодня, 13:49
Общество
Суровые челябинские дорожники уложили асфальт вокруг не способного к движению автомобиля
Сегодня, 13:33
Экономика
ВТБ снижает ставку по «Ипотеке с господдержкой» до 6,1%
Материалы рубрики
Сегодня, 15:05
Происшествия
В Челябинске задержан молодой человек с крупной партией наркотиков
Сегодня, 13:29
Происшествия
Дело подельников экс-губернатора Юревича поступило в суд
Сегодня, 11:43
Происшествия
В Нагайбакском районе легковушка залетела под грузовик, водитель погиб на месте
Сегодня, 11:38
Происшествия
Полицейские Златоуста ищут любителей надувных кроватей
Сегодня, 10:58
Происшествия
Адвокат Максима Тесака Марцинкевича уверен, что его клиента убили
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика