08.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 9 июня (18+)
08.06.2023
Погиб замкомандира добровольческого батальона «Южноуралец»
08.06.2023
В Челябинской агломерации запустят новый маршрут
08.06.2023
«Дорожный рывок» Металлургического района
08.06.2023
В Челябинске временно изменят маршруты троллейбусы №7 и №12
08.06.2023
Челябинских автомобилистов штрафуют на миллионы за парковку на газонах
Погиб замкомандира добровольческого батальона «Южноуралец»
08.06.2023
Челябинские священники крестили на фронте более 200 бойцов
07.06.2023
Юрий Гагарин с передовой благодарит Народный фронт за помощь в приближении Победы
22.05.2023
Юрий Гагарин: «Очень хорошо горят укроповские БМП от наших РПГ»
21.05.2023
Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Артёмовска
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023