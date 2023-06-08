Погиб замкомандира добровольческого батальона «Южноуралец»

Заместитель командира седьмого отдельного батальона связи (добровольческого батальона «Южноуралец») Валерий Токарев погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Глубокие соболезнования родным и близким выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Седьмой отдельный батальон связи «Южноуралец» был сформирован в Челябинской области летом 2022 года. Губернатор лично передавал Валерию Николаевичу знамя батальона «Южноуралец» и запомнил его мужественным, отважным человеком, истинным патриотом своей страны.

«Валерий Николаевич Токарев отдал свою жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа, погиб при выполнении боевой задачи на Донбассе. Мы всегда будем помнить его подвиг, - подчеркнул Алексей Текслер. - Скорбим по невосполнимой утрате».

Губернатор добавил, что правительство области окажет семье погибшего всемерную помощь и поддержку.